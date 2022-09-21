Ротенберг о Кубке мира: Мы постоянно на связи с НХЛ. Сделаем все, что от нас зависит

Главный тренер СКАвысказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2024.

«Контакты у нас постоянные и со всеми: Международной федерацией хоккея, НХЛ. Очень давние и хорошие отношения.

Мы еще в свое время с Александром Медведевым ездили в штаб-квартиру к Гэри Беттмэну. Пили чай, нас принимали в Нью-Йорке.

Это было еще 15 лет назад, до создания Континентальной хоккейной лиги. С того времени мы на связи.

Со своей стороны мы сделаем все, что от нас зависит. Мы готовы играть, а уже решения принимают боссы НХЛ», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».