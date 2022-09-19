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    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Адмирал Ак Барс Амур
    КХЛ назвала лучших игроков минувшей игровой недели в регулярном чемпионате.

    Кирилл Семенов
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    Кирилл Семенов

    Лучшим вратарем стал Дмитрий Николаев (СКА), одержавший 4 победы в 4 матчах недели. Он отразил 94,23% бросков при коэффициенте надежности 1,47.

    Лучшим защитником признан Либор Шулак («Адмирал»), набравший 3 (2+1) очка в 2 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Шулак не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». Он нанес 13 бросков по воротам, совершил 2 силовых приема и заблокировал 5 бросков.

    Лучшим нападающим стал Кирилл Семенов («Ак Барс»), набравший 7 (3+4) очков в 4 играх. Семенов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+9» (лучший показатель недели). Он совершил 4 силовых приема, 4 раза отобрал шайбу.

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    • Лучшим новичком впервые в карьере стал нападающий Ярослав Лихачев («Амур»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. Среднее игровое время форварда составило 15 минут и 1 секунду. Лихачев нанес 12 бросок и совершил два силовых приема. Последним новичком из «Амура», становившемся лучшим по итогам недели, был защитник Никита Черепанов на 6-й недели сезона 2015/2016, сообщает пресс-служба КХЛ.

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