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    КХЛ назвала лучших игроков второй недели нового сезона

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    КХЛ определила лучших игроков второй недели регулярного чемпионата.

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    Лучшим вратарем недели впервые в карьере признан Дмитрий Шикин из «Витязя», одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам нанесли 103 броска (34,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,15%. Коэффициент надежности составил 1,66. В матче с «Барысом» (5:0) голкипер сыграл на ноль.

    Лучшим защитником впервые в карьере стал игрок СКА Александр Никишин, набравший 5 (1+4) очков в трех матчах. За прошедшую неделю Никишин совершил пять силовых приемов, заблокировал три броска и один раз отобрал шайбу. Среднее игровое время составило 21 минуту и 18 секунд.

    Лучшим нападающим впервые в карьере признан хоккеист минского «Динамо» Райан Спунер, набравший 6 (5+1) очков в трех матчах. В играх с «Авангардом» (6:3) и «Салаватом Юлаевым» (2:4) форвард сделал дубли. На его счету также один силовой прием, один заблокированный бросок и один отбор шайбы, среднее игровое время составило 18 минут и 53 секунды.

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    • Лучшим новичком впервые в карьере признан Денис Венгрыжановский («Торпедо»), набравший 4 (1+3) очка в двух матчах недели. Все очки нападающий набрал при игре в большинстве, также на его счету восемь бросков по воротам, один отбор шайбы, среднее игровое время составило 15 минут и 9 секунд, сообщает пресс-служба КХЛ.

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