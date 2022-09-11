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    «Адмирал» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

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    «Адмирал» на своем льду принимал «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 16-й минуте гол в сольном проходе оформил защитник хозяев Либор Шулак. Ассистентами выступили Колби Уильямс и Антон Берлёв. На 23-й минуте удвоил преимущество хозяев Евгений Грачёв, ему ассистировали Артём Гареев и Либор Шулак. Счёт 3-0 оформил в большинстве Михал Криштоф, с передач Александра Горшкова и Либора Шулака. Счёт на последней минуте матча размочил Паркер Фу.

    КХЛ
    «Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Шулак — 2 (Уильямс, Берлев), 15:12 — 1:0. Грачев — 1 (Гареев, Шулак), 22:58 — 2:0. Криштоф — 1 (бол., Горшков, Шулак), 56:14 — 3:0. Фу — 2, 59:05 — 3:1Вратари: Серебряков — Смит (58:10 — 59:05, 59:18)Штраф: 13 — 15Броски: 28 (12+9+7) — 23 (13+7+3)Судьи: Гамалей, Сергеев

    В следующей игре «Адмирал» 15 сентября примет «Салават Юлаев». «Куньлунь» 13-го числа сыграет в гостях с «Амуром».

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