«Адмирал» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

на своем льду принимал. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

На 16-й минуте гол в сольном проходе оформил защитник хозяев Либор Шулак. Ассистентами выступили Колби Уильямс и Антон Берлёв. На 23-й минуте удвоил преимущество хозяев Евгений Грачёв, ему ассистировали Артём Гареев и Либор Шулак. Счёт 3-0 оформил в большинстве Михал Криштоф, с передач Александра Горшкова и Либора Шулака. Счёт на последней минуте матча размочил Паркер Фу.

КХЛ «Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Шулак — 2 (Уильямс, Берлев), 15:12 — 1:0. Грачев — 1 (Гареев, Шулак), 22:58 — 2:0. Криштоф — 1 (бол., Горшков, Шулак), 56:14 — 3:0. Фу — 2, 59:05 — 3:1Вратари: Серебряков — Смит (58:10 — 59:05, 59:18)Штраф: 13 — 15Броски: 28 (12+9+7) — 23 (13+7+3)Судьи: Гамалей, Сергеев

В следующей игре «Адмирал» 15 сентября примет «Салават Юлаев». «Куньлунь» 13-го числа сыграет в гостях с «Амуром».