«Динамо» забросило шесть шайб «Нефтехимику»

Московскоеодержало домашнюю победу над нижнекамским(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе бело-голубых дубль оформил Якоб Лилья, по одной шайбе забросили Эрик О'Делл, Иван Игумнов, Дмитрий Рашевский и Никита Новиков.

За нижнекамцев отличился Павел Порядин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо М» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) Голы: Лилья — 1 (Уил), 2:17 — 1:0. Лилья — 2 (Ефремов, Арт.А. Волков), 21:13 — 2:0. О'Делл — 1, 21:42 — 3:0. Порядин — 2 (бол., Е.А. Попов, Лещенко), 46:23 — 3:1. Игумнов — 2 (Миронов, Рашевский), 47:59 — 4:1. Рашевский — 1 (О`Делл, Игумнов), 55:33 — 5:1. Новиков — 1 (Никонов, Михайлов), 58:44 — 6:1Вратари: Коновалов — МурыгинБроски: 35 (9+13+13) — 25 (6+11+8)Штраф: 10 — 10

«Динамо» одержало вторую победу и 7 сентября в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик», уступивший во втором матче, в этот же день на выезде встретится с «Локомотивом».

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В другом матче игрового дня минское «Динамо» переиграло «Авангард» на своем льду со счетом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Райан Спунер, еще по одной шайбе забросили Седрик Пакетт, Дмитрий Соколов, Ник Меркли и Денис Мосалев.

Два гола омичей записал на свой счет Корбан Найт, еще один гол в активе Владимира Брюквина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) Голы: Брюквин — 1 (бол., Толчинский), 7:37 — 0:1. Пакетт — 1 (бол., Спунер, Душак), 9:06 — 1:1. Спунер — 1 (бол., Душак), 10:04 — 2:1. Найт — 1 (бол., Буше, Ткачев), 24:54 — 2:2. Спунер — 2 (бол., Козун, Душак), 29:33 — 3:2. Найт — 2 (Ткачев), 34:48 — 3:3. Соколов — 2 (Горбунов, Мосалев), 42:16 — 4:3. Меркли — 2 (п.в.), 58:22 — 5:3. Мосалев — 1 (п.в., Гилмор), 59:40 — 6:3Вратари: Колосов — Демченко (Галимов, 30:42, 58:12 — 58:22, 58:52 — 59:40)Броски: 40 (14+7+19) — 31 (7+17+7)Штраф: 6 — 10

«Авангард» проиграл второй матча подряд. 7 сентября команда на выезде сыграет со СКА. Минчане в этот же день примут «Салават Юлаев».