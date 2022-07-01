ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозеф ЦиннбауэрЗиц-председатель. Зачем «Локомотиву» тренер-ноунейм?
  • 10:23
    • Защитник «Сочи» Родригао: Я комфортно чувствую себя в России, поэтому не хочу уезжать
  • 10:07
    • Артуро Видаль может подписать контракт с «Бока Хуниорс»
  • 09:20
    • Хабиб Нурмагомедов официально включен в Зал славы UFC
  • 07:31
    • Стадионы «Факела» и «Оренбурга» допустили к РПЛ
  • 07:15
    • Йокич и «Денвер» подписали рекордный контракт в истории НБА
    Все новости спорта

    «Детройт» объявил имя нового главного тренера

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз
    Американский специалист Дерек Лалонд стал главным тренером «Детройта», сообщается на официальном сайте клуба.

    «Детройт» объявил имя нового главного тренера
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт» объявил имя нового главного тренера

    49-летний американец впервые возглавил клуб НХЛ. Последние четыре сезона Лалонд работал ассистентом главного тренера «Тампы», выиграв два Кубка Стэнли.

    «Я рад объявить 49-летнего Дерека Лалонда нашим новым главным тренером. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать главным тренером», — заявил генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.

    «Детройт» в минувшем сезоне занял 12-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Сочи» с нижегородцами без Кассьеры?
  • «Нижний Новгород» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сумеют ли израильтяне лишить Англию трофея?
  • Израиль U19 — Англия U19. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Три очка останутся за «генуэзцами»
  • «Бока Хуниорс» — «Банфилд». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Израиль U19 — Англия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Банфилд
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Холл — Муниз
  • Бокс
  • Послезавтра в 00:02
    •  1.62
  • Прогноз на матч Джойс — Хаммер
  • Бокс
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атырау — Тараз
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие