«Детройт» объявил имя нового главного тренера Фото: globallookpress.com
49-летний американец впервые возглавил клуб НХЛ. Последние четыре сезона Лалонд работал ассистентом главного тренера «Тампы», выиграв два Кубка Стэнли.
«Я рад объявить 49-летнего Дерека Лалонда нашим новым главным тренером. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать главным тренером», — заявил генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.
«Детройт» в минувшем сезоне занял 12-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.