Швеция обыграла Финляндию в матче Евротура

одержала победу над(2:0) в матче третьего этапа Евротура — Чешских игр.

Шайбы в составе победителей забросили Эльмер Сёдерблом (9-я минута) и Филип Рос (31).

Еврохоккейтур. Чешские игры Швеция — Финляндия — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Седерблом — 1 (Рус, Пудас), 8:48 — 1:0. Рус — 1 (Олофссон), 30:40 — 2:0Вратари: Хегберг — Олкинуора (57:50)Броски: 28 (10+12+6) — 21 (1+8+12)Штраф: 6 — 12

Положение команд: Швеция — 6 (3), Финляндия — 5 (3), Чехия — 4 (2), Австрия — 0 (2).

Напомним, что Россия была отстранена от Евротура на 2 года.