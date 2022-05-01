Швеция обыграла Финляндию в матче Евротура

Сборная Швеции Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе победителей забросили Эльмер Сёдерблом (9-я минута) и Филип Рос (31).
Еврохоккейтур. Чешские игры
Швеция — Финляндия — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Седерблом — 1 (Рус, Пудас), 8:48 — 1:0. Рус — 1 (Олофссон), 30:40 — 2:0Вратари: Хегберг — Олкинуора (57:50)Броски: 28 (10+12+6) — 21 (1+8+12)Штраф: 6 — 12
Положение команд: Швеция — 6 (3), Финляндия — 5 (3), Чехия — 4 (2), Австрия — 0 (2).
Напомним, что Россия была отстранена от Евротура на 2 года.