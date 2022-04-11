Крикунов: СКА сделал выводы после третьего матча с ЦСКА

Известный тренерпрокомментировал победунад(3:2) в пятом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

СКА ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 12 апреля в Москве.

«Перестановки в звеньях, которые сделали тренеры питерцев, принесли результат. Отметил бы и самоотдачу игроков.

Из неудачного третьего матча серии были сделаны выводы, и команда билась до последних секунд, свидетельством чего стали заброшенные шайбы на последних минутах каждого периода.

Вообще, эта серия намного интереснее той, что на Востоке. ЦСКА впервые оказался в роли отыгрывающихся в серии. Посмотрим, какие будут внесены коррективы, и с нетерпением будем ждать шестой игры серии», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».