Федоров: Cерия со СКА стала только интереснее, хотя для нас — тяжелее

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от(2:3) в пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина.

«Хорошая быстрая игра, был динамичный и правильный хоккей. Удаления никто не отменял, поэтому над игровой дисциплиной нам надо поработать.

Ребята среагировали на наши пожелания, в принципе, мы играли правильно, дважды вели в счете. Трудимся дальше, серия стала только интереснее.

Да, для нас она стала тяжелее — мы не упростили себе задачу, хотя могли сыграть хорошо, показать правильный результат.

Первые два звена в плей-офф претерпели кардинальные изменения. Это дало что-то, что нам понравилось — это раз. По результату конкретно сказать не могу.

Повторюсь, команда показала такой хоккей, в который мы можем и должны играть от матча к матчу, поэтому будем концентрироваться на положительных моментах — мы играем в свой хоккей, в который умеем играть и который приносит результат.

Сейчас отдохнем, подготовимся к следующему матчу — это будет важная игра для нас. Будет результат — приедем в Питер еще раз, закончим серию правильно.

Да, были небольшие перепады в нашей игре. Сегодня второй период провели в совершенно другой манере, и я думаю, что это действительно один из лучших вторых периодов для нас.

Будем отталкиваться от этого и как следует готовиться к следующей игре, которую надо выиграть. Будем серьезно готовиться, разберем моменты, которые надо улучшить.

План есть всегда. Сейчас соберем баулы, полетим в Москву, отдохнем, проведем тренировку, разберем игру. Утром перед матчем проведем раскатку и выйдем на игру готовыми.

Почему по ходу матча вывели из состава именно Джона Гилмора? Решили, что это оптимальный вариант для нас.

Считаю, что сегодня ребята справились со своей задачей, посмотрим, как будет в следующей игре», — приводит слова тренера SPort24.