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    Федоров назвал главную причину поражения от СКА в четвертом матче серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА СКА КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    После четырех матчей счет в серии 2-2. Пятая игра пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге.

    «Мыслей взять тайм-аут после второго гола не было. Тайм-аут — интересное и важное средство. Мы применили его, когда важно было что-то поменять.

    Не получается в большинстве — мягко сказано. Ребята мастеровитые, но наше большинство сегодня мало что показало. Временами ребята-олимпийцы смотрятся неплохо, но этого мало.

    Они это прекрасно понимают. Мы с ними об этом разговаривали, по душам тоже. Ребята взрослые, должны отдавать отчет — кто кого куда тянет и как долго они будут играть на этом не своем уровне», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

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