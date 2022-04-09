Федоров назвал главную причину поражения от СКА в четвертом матче серии

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

После четырех матчей счет в серии 2-2. Пятая игра пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге.

«Мыслей взять тайм-аут после второго гола не было. Тайм-аут — интересное и важное средство. Мы применили его, когда важно было что-то поменять.

Не получается в большинстве — мягко сказано. Ребята мастеровитые, но наше большинство сегодня мало что показало. Временами ребята-олимпийцы смотрятся неплохо, но этого мало.

Они это прекрасно понимают. Мы с ними об этом разговаривали, по душам тоже. Ребята взрослые, должны отдавать отчет — кто кого куда тянет и как долго они будут играть на этом не своем уровне», — приводит слова Федорова «Чемпионат».