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    • Сборная России проведет два товарищеских матча с Белоруссией
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    Сборная России проведет два товарищеских матча с Белоруссией

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    Сборная России по хоккею проведет два товарищеских матча с командой Белоруссии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

    Сборная России встретится Белоруссией
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    Сборная России встретится Белоруссией

    Оба матча пройдут в «Ледовом дворце» в Туле 1 и 2 мая.

    Далее в Санкт-Петербурге состоится традиционный хоккейный турнир. В соревновании, которое является правопреемником турниров на призы газеты «Ленинградская правда», «Большого приза Санкт-Петербурга», примут участие национальная и молодежная сборные России, а также сборная Белоруссии.

  • ФХР планирует провести турнир с участием трех сборных России и командой Белоруссии
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    • Кроме того, молодежная сборная России выступит на традиционном Кубке Черного моря, который пройдет на территории образовательного центра «Сириус» с 24 по 31 мая. Помимо двух составов российской «молодежки» в турнире примут участие юниорская сборная России U18 и молодежная сборная Белоруссии.

    Напомним, ИИХФ ранее отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

    Напомним, ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные.

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