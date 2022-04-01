Сборная России проведет два товарищеских матча с Белоруссией

Сборная России по хоккею проведет два товарищеских матча с командой Белоруссии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Оба матча пройдут в «Ледовом дворце» в Туле 1 и 2 мая.

Далее в Санкт-Петербурге состоится традиционный хоккейный турнир. В соревновании, которое является правопреемником турниров на призы газеты «Ленинградская правда», «Большого приза Санкт-Петербурга», примут участие национальная и молодежная сборные России, а также сборная Белоруссии.

Кроме того, молодежная сборная России выступит на традиционном Кубке Черного моря, который пройдет на территории образовательного центра «Сириус» с 24 по 31 мая. Помимо двух составов российской «молодежки» в турнире примут участие юниорская сборная России U18 и молодежная сборная Белоруссии.

Напомним, ИИХФ ранее отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

Напомним, ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные.