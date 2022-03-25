Агент Знарка об «Ак Барсе»: Никакого решения еще нет

Казанскийеще не согласовал кандидатуру, сообщил агент тренера

Ранее появилась информация о том, что Знарок — основной кандидат на пост главного тренера «Ак Барса».

«Никакого решения еще нет. Я ничего не знаю об этом. Вы бежите впереди паровоза», — сказал Приходько «Бизнес Online».

По данным издания, 25 марта состоится встреча руководства «Ак Барса» с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

На встрече, которая пройдет на тренировочной базе клуба, также будут присутствовать президент «Ак Барса» Наиль Маганова и генеральный менеджер Марат Валиуллин.

Ожидается, что контракт с Квартальновым не будет продлен и он покинет клуб.

В нынешнем сезоне КХЛ «Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).