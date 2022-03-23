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    • ЦСКА отыгрался с 0:3 в матче с «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
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    Федоров: Разговор был серьезный после первого периода, парни среагировали и начали играть правильно

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий о победе над «Динамо» (6:3) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    Армейцы пропустили три шайбы в первые 10 минут, но сумели отыграться и вырвать победу, которая вывела их в финал конференции.

    «ЦСКА — с победой, ребят — с победой. Непростое начало для всех нас: тренерского штаба, команды. Наверное, можно сказать, первый раз оказался в такой ситуации, хотя команда была готова.

    Это хоккей, без ошибок тут не обойтись. Рад за ребят, что смогли перестроиться. Концовку даже первого периода, последние 7-9 минут, уже мы играли в свой хоккей. Это дало определенную надежду.

    Разговор был серьезный после первого периода. Соперник был очень хорош, организован, были близкие игры, счет мог уйти и в ту, и в другую сторону. Рад за нас, смогли среагировать, забить вовремя голы.

    Наши ребята из 3-4 звена смогли внести очень хорошую лепту. Рад за наш коллектив. Идем дальше.

    Первые 10 минут? В моем понимании есть достаточно причин, но постараюсь перечислить основные. Где-то наша уверенность в какой-то момент переросла в самоуверенность. Это нормальный процесс.

    Как тренерский штаб мы это понимали. Мы столкнулись с небольшой паузой от наших ребят, хотя они, уверен, тоже понимали, как надо готовиться к таким играм.

    Не знаю, сколько у нас в команде ребят, которые прошли все 8 игр в плей-офф с разными соперниками, очень близкие были игры по счету.

    И в этой серии такая же ситуация, поэтому, это одна из других причин. Мы уже это адресовали, парни молодцы, среагировали и начали играть правильно.

    Конечно, мы уважаем соперников и тренерский штаб "Динамо". Как я уже сказал, состоялся определенный разговор, где-то и повышенные тона были. Это нормальная ситуация.

    Мы обратили внимание на наших ведущих игроков и на тех игроков, которые были обязаны прибавить в исполнении своих прямых обязанностей: игра с шайбой, игра без шайбы.

    Надо было завестись и понять, что слово хоккей подразумевает единоборства, в основном все единоборства — игра один против одного.

    Да, хоккей игра "5 на 5" плюс два вратаря, получается, "6 на 6", но мы всегда понимаем, что единоборство один в один и так далее.

    Могу опять сказать, что команда среагировала правильно не только на повышенный тон, но и вспомнила, что мы можем и умеем играть, делать элементы с шайбой и без шайбы достаточно легко и свободно.

    Может быть, поэтому смотрелось со стороны, что команда играла хладнокровно. Пару слов в этом компоненте мы сказали после первого периода», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

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