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    Зернов: Тяжелая серия с «Барысом» получилась, хотелось все закончить дома

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Барыс КХЛ
    Нападающий «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

    Денис Зернов
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    Денис Зернов

    «Очень тяжелая серия для нас получилась. Первую игру проиграли, хорошо, что забрали две на выезде. Сегодня хотелось все закончить дома.

    Соперник здорово начал первую игру. Где-то мы, может быть, не ожидали. Хорошо, что так сложилось, что остальные матчи выиграли», — приводит слова Зернова сайт КХЛ.

    Нападающий на данный момент в плей-офф КХЛ-2021/22 сыграл пять матчей и набрал пять очков (4+1).

    «Металлург» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

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