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    Российский голкипер Дмитрий Шикин подписал контракт с клубом из Швейцарии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Трансферы Сборная Швейцарии
    Российский голкипер Дмитрий Шикин подписал контракт с швейцарским «Билем», сообщает пресс-служба команды.

    Дмитрий Шикин
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    Дмитрий Шикин

    Отмечается, что соглашение с 30-летним вратарём заключено до конца текущего сезона.

    Ранее Дмитрий Шикин расторг контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» по соглашению сторон.

    В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 Шикин принял участие в 24 матчах, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,26.

    Регулярный сезон КХЛ был завершён досрочно. «Автомобилист» не попал в плей-офф. Екатеринбургская команда провела 45 матчей регулярного чемпионата, в которых набрала 42 очка. «Автомобилист» отстал от «Барыса», занявшего в Восточной конференции восьмое место, на шесть баллов.

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