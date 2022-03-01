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    ФХР может обжаловать решение ИИХФ в CAS

    Хоккей Вокруг хоккея Сборная России
    Федерация хоккея России заявила, что решение отстранить сборные страны от международных турниров является дискриминационным, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

    ФХР может обжаловать решение ИИХФ в CAS
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    ФХР может обжаловать решение ИИХФ в CAS

    «Совет ИИХФ решил отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира в 2023 году и отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ до тех пор, пока "не закончится военная операция на Украине".

    ИИХФ объявила, что данные решения приняты в целях "обеспечения безопасности чемпионатов ИИХФ и всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков".

    Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия. Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества.

    ФХР категорически не согласна с решением Совета ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде», — говорится в заявлении.

    ИИХФ в понедельник приостановила участие всех сборных России во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации из-за ситуации в Украине. Россия также потеряла право проведения Молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.

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