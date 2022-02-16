Регулярный чемпионат КХЛ доигран не будет, сезон возобновят с плей-офф

Таким образом, в финальную часть турнира выйдут команды, которые на момент приостановки сезона занимали соответствующие места в конференциях.
По информации лиги, регулярный чемпионат отменили из-за невозможности завершить турнир в срок до начала плей-офф.
Сетка первого раунда плей-офф
Западная конференция
СКА — «Динамо» Минск. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта (даты матчей);
«Йокерит» — «Спартак». 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;
ЦСКА — «Локомотив». 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;
«Динамо» Москва — «Северсталь». 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта.
Восточная конференция
«Металлург» — «Барыс». Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;
«Трактор» — «Нефтехимик». Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;
«Салават Юлаев» — «Сибирь». Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта;
«Ак Барс» — «Авангард». Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта.