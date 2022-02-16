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    Регулярный чемпионат КХЛ доигран не будет, сезон возобновят с плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Как сообщает пресс-служба КХЛ, регулярный чемпионат лиги доигрываться не будет. Сезон возобновят с плей-офф. Этап на выбывание начинается 1 марта.

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    Таким образом, в финальную часть турнира выйдут команды, которые на момент приостановки сезона занимали соответствующие места в конференциях.

    По информации лиги, регулярный чемпионат отменили из-за невозможности завершить турнир в срок до начала плей-офф.

    Сетка первого раунда плей-офф

    Западная конференция

    СКА — «Динамо» Минск. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта (даты матчей);

    «Йокерит» — «Спартак». 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;

    ЦСКА — «Локомотив». 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;

    «Динамо» Москва — «Северсталь». 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта.

    Восточная конференция

    «Металлург» — «Барыс». Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;

    «Трактор» — «Нефтехимик». Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта;

    «Салават Юлаев» — «Сибирь». Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта;

    «Ак Барс» — «Авангард». Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта.

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