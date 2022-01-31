«Амур» расторг контракты с Педаном и Томашеком

Давид Томашек Фото: globallookpress.com
Права на Педана в КХЛ остаются у хабаровчан. Игрок продолжит карьеру в одном из европейских клубом.
Текущий сезон — первый для Педана в «Амуре». Он провёл 39 матчей и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал в КХЛ за «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо» и «Куньлунь».
Томашек проводил первый сезон в КХЛ. На его счету 47 матчей, в которых он набрал 21 балл: забил девять голов и отдал 12 передач.
В текущем сезоне хабаровчане с 46 очками после 50 игр занимают девятое место в таблице Восточной конференции.