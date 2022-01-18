НХЛ. Пента-трик Майера, четыре очка Барбашева и передача Малкина

«Баффало» — «Детройт» 2:3 ОТ

В составе «Баффало» шайбы забросили Анри Йокихарью и Джефф Скиннер. У «Детройта» в основное время отличились Владислав Наместников и Дилан Ларкин. Победную шайбу забросил Ларкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Детройт» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) Голы: Йокихарью — 2 (Далин, Скиннер), 9:56 — 1:0. Скиннер — 14 (Томпсон), 49:21 — 2:0. Наместников — 11 (мен., Зайдер, Бертуцци), 50:21 — 2:1. Ларкин — 17 (Фаббри), 53:28 — 2:2. Ларкин — 18 (Ледди), 62:07 — 2:3Вратари: Делл — НедельковичШтраф: 6-8Броски: 28 (7+8+13+0) — 35 (6+9+16+4)

«Баффало» с 29 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. У «Детройта» 41 очко и девятая позиция.

«Баффало» — «Детройт» 2:3 ОТ

«Колорадо» — «Миннесота» 4:3 Б

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль. Победный буллит реализовал Микко Рантанен.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 4:3 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 15:57 — 1:0. Ньюхук — 8 (Жирар, Бураковски), 17:39 — 2:0. Фиала — 9 (Болди), 20:33 — 2:1. Капризов — 15 (Зуккарелло, Дамба), 46:46 — 2:2. Маккиннон — 9 (Ландескуг, Рантанен), 56:28 — 3:2. Капризов — 16 (Зуккарелло), 57:09 — 3:3Победный буллит: РантаненВратари: Кемпер (Францоуз, 29:26) — КяхкененШтраф: 25-19Броски: 38 (16+8+11+3) — 39 (8+12+16+3)

«Миннесота» с 47 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Колорадо» с 53 очками лидирует на Западе.

«Колорадо» — «Миннесота» 4:3 Б

«Аризона» — «Монреаль» 5:2

Защитник «Койотис» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Канадиенс» Александра Романова «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Монреаль» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Бойд — 9 (Шмальц, Келлер), 5:19 — 1:0. Ларссон — 5 (Кессел, Майо), 8:18 — 2:0. Питлик — 7 (Друэн), 15:11 — 2:1. Мозер — 3, 24:27 — 3:1. Пелинг — 5 (бол., Друэн, Питри), 31:13 — 3:2. Шмальц — 2 (Руссель, Ларссон), 38:02 — 4:2. Келлер — 14 (п.в., Шмальц), 58:18 — 5:2Вратари: Веймелка — Примо (Монтембо, 40:00, 57:33 — 58:18)Штраф: 6-10Броски: 22 (9+7+6) — 26 (8+11+7)

«Аризона» с 22 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Монреаль» с 19 очками — на последней строчке «Востока».

«Аризона» — «Монреаль» 5:2

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 6:2

В составе победителей пять голов забил Тимо Майер. Еще одна шайба на счету Рудольфа Балцерса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (4:1, 2:0, 0:1) Голы: Майер — 16 (бол., Бернс, Карлссон), 3:02 — 1:0. Балцерс — 4 (Хертл), 15:56 — 2:0. Майер — 17, 18:48 — 3:0. Майер — 18 (Хертл), 19:09 — 4:0. Копитар — 12, 19:44 — 4:1. Майер — 19 (бол., Карлссон, Хертл), 21:24 — 5:1. Майер — 20 (Хертл, Карлссон), 39:32 — 6:1. Андерсон — 2 (Даути, Арвидссон), 50:35 — 6:2Вратари: Раймер — КуикШтраф: 11-11Броски: 17 (8+4+5) — 41 (15+15+11)

«Сан-Хосе» с 44 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 45 очками — на шестой строчке.

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 6:2

«Сиэтл» — «Чикаго» 3:2 Б

«Сиэтл» прервал 9-матчевую серию из поражений, обыграв в серии буллитов «Чикаго». Победный буллит реализовал Йонас Донской.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Чикаго» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Кубалик — 9 (Густафссон), 32:06 — 0:1. Данн — 4 (Шиэн, Ларссон), 35:01 — 1:1. Хагель — 10 (бол., Кубалик, Кейн), 37:06 — 1:2. Донато — 9, 42:02 — 2:2Победный буллит: ДонскойВратари: Грубауэр — ФлериШтраф: 15-11Броски: 37 (8+10+15+4) — 27 (5+16+5+1)

«Сиэтл» — «Чикаго» 3:2 Б

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 4:1

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 26 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Нельсон — 11 (Бэйли, Грин), 31:44 — 1:0. Сизикас — 1 (Сало, Клаттербак), 34:28 — 2:0. Конекны — 6 (Санхейм, Лотон), 37:12 — 2:1. Бовилье — 6 (Вальстрем, Нельсон), 44:44 — 3:1. Мартин — 1 (п.в., Клаттербак, Пелек), 58:37 — 4:1Вратари: Сорокин — Джонс (57:23 — 58:37)Штраф: 8-2Броски: 31 (13+7+11) — 27 (8+13+6)

«Филадельфия» проиграла восьмой матч кряду, «Айлендерс» одержали четвертую победу в пяти последних играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 4:1

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 5:3

В составе «Блюзменов» четыре (2+2) очка набрал Иван Барбашев, дубль оформил Брэйден Шенн, еще один гол забил Райан О'Райлли с передачи Владимира Тарасенко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) Голы: Джохансен — 11 (Дюшен), 4:05 — 0:1. Форсберг — 19 (Йоси), 15:50 — 0:2. Барбашев — 14 (Шенн, О`Райлли), 16:09 — 1:2. О`Райлли — 9 (бол., Тарасенко, Крюг), 17:47 — 2:2. Шенн — 6 (Барбашев, Парэйко), 20:59 — 3:2. Барбашев — 15 (Фолк, Шенн), 25:19 — 4:2. Тренин — 10 (Жанно, Майерс), 51:33 — 4:3. Шенн — 7 (Барбашев, О`Райлли), 57:25 — 5:3Вратари: Хуссо — Сарос (57:41)Штраф: 13-9Броски: 29 (10+12+7) — 35 (16+7+12)

«Сент-Луис» и «Нэшвилл» с 51 очками занимают 2-е и 3-е места Западной конференции соответственно.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 5:3

«Вегас» — «Питтсбург» 3:5

Российский нападающий «Питтсубрга» Евгений Малкин в этой встрече отдал результативную передачу. В составе «Голден Найтс» одну из шайб забросил российский форвард Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Питтсбург» — 3:5 (3:0, 0:2, 0:3) Голы: Стивенсон — 11 (Дадонов, Теодор), 3:43 — 1:0. Дадонов — 10 (Стоун, Пьетранджело), 12:12 — 2:0. Руа — 8 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 19:30 — 3:0. Зукер — 5 (бол., Картер, Капанен), 26:56 — 3:1. Блюгерс — 8 (Бойл, Мэтисон), 27:45 — 3:2. Зукер — 6 (Капанен, Малкин), 40:28 — 3:3. Гюнтцель — 20, 42:12 — 3:4. Кросби — 6 (п.в., Картер, Летанг), 58:52 — 3:5

«Вегас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» — седьмой на «Востоке».