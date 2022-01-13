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    СКА обыграл дома «Сочи»

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    СКА в домашнем поединке регулярного сезона КХЛ победил «Сочи» со счётом 2:1.

    Марат Хуснутдинов
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    Марат Хуснутдинов

    На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. На 56-й минуте удвоил преимущество СКА форвард Михаил Воробьёв. Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин. Кузьменко допустил грубую ошибку в средней зоне, Зоркин перехватил поперечную передачу, выбрался к воротам, но кистевым броском не пробил Аскарова. Колготин подкараулил отскок шайбы от щитка вратаря, добавив в цель.

    СКА набрал 68 очков и лидирует на Западе. У «Сочи» 41 очко и 11-е место.

    КХЛ
    СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Хуснутдинов — 5 (Волков), 15:24 — 1:0. Воробьев — 6 (Моисеев, Лехтонен), 55:09 — 2:0. Колготин — 4 (Зоркин), 57:25 — 2:1Вратари: Аскаров — ТретьякШтраф: 4 — 8Броски: 32 (14+7+11) — 21 (8+6+7)Судьи: Бондарь, Щенев
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