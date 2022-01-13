СКА обыграл дома «Сочи»

в домашнем поединке регулярного сезона КХЛ победилсо счётом 2:1.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. На 56-й минуте удвоил преимущество СКА форвард Михаил Воробьёв. Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин. Кузьменко допустил грубую ошибку в средней зоне, Зоркин перехватил поперечную передачу, выбрался к воротам, но кистевым броском не пробил Аскарова. Колготин подкараулил отскок шайбы от щитка вратаря, добавив в цель.

СКА набрал 68 очков и лидирует на Западе. У «Сочи» 41 очко и 11-е место.