СКА обыграл дома «Сочи»

Марат Хуснутдинов Фото: globallookpress.com
На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. На 56-й минуте удвоил преимущество СКА форвард Михаил Воробьёв. Заключительную шайбу на 58-й минуте забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин. Кузьменко допустил грубую ошибку в средней зоне, Зоркин перехватил поперечную передачу, выбрался к воротам, но кистевым броском не пробил Аскарова. Колготин подкараулил отскок шайбы от щитка вратаря, добавив в цель.
СКА набрал 68 очков и лидирует на Западе. У «Сочи» 41 очко и 11-е место.
КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Хуснутдинов — 5 (Волков), 15:24 — 1:0. Воробьев — 6 (Моисеев, Лехтонен), 55:09 — 2:0. Колготин — 4 (Зоркин), 57:25 — 2:1Вратари: Аскаров — ТретьякШтраф: 4 — 8Броски: 32 (14+7+11) — 21 (8+6+7)Судьи: Бондарь, Щенев