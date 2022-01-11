КХЛ. «Северсталь» победила «Витязь». «Йокерит» переиграл «Динамо». «Ак Барс» легко одолел СКА

«Витязь» — «Северсталь» 2:3

За «Витязь» в первом периоде шайбу забросил Виталий Попов. За гостей во втором периоде отличился Егор Морозов. А в третьем периоде шайбу забросил Даниил Вовченко.

На последних минутах третьего периода забросил шайбу и сравнял счёт Иван Зинченко. Победную шайбу на 41-й секунде овертайма забросил Никита Гуслистов. Это случилось после того, как подольчане вновь сняли голкипера — как и в матче с ЦСКА.

КХЛ «Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Попов — 3 (Смолин, Одетт), 15:02 — 1:0. Морозов — 10 (Стенквист, Тимашов), 32:17 — 1:1. Вовченко — 13 (Хохлов, Подъяпольский), 40:53 — 1:2. Зинченко — 3 (бол., Одетт, Аалтонен), 59:50 — 2:2. Гуслистов — 6 (Хохлов), 60:41 — 2:3Вратари: Сапрыкин (59:00 — 59:50) — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 10Броски: 41 (8+17+15+1) — 33 (13+5+14+1)Судьи: Букин, Наумов

«Динамо» — «Йокерит» 2:3

За «Динамо» шайбу забрасывали Антон Ведин и Роб Клинкхаммер. За гостей отличились Никлас Йенсен и Отто Лескинен. А победную шайбу забросил Ханнес Бьёрнинен.

КХЛ «Динамо М» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Голы: Ведин — 8 (бол., Петерссон, Шипачев), 26:58 — 1:0. Йенсен — 19 (бол., Хольм, Шредер), 31:37 — 1:1. Лескинен — 4 (О`Нилл), 48:23 — 1:2. Клинкхаммер — 6 (Линдберг, Шипачев), 52:30 — 2:2. Бьернинен — 10 (Йенсен, Скленичка), 58:35 — 2:3Вратари: Бочаров (58:46 — 59:39) — ЛиндбекШтраф: 16 — 14Броски: 28 (10+5+13) — 32 (12+12+8)Судьи: Оскирко, Сидоренко

СКА — «Ак Барс» 1:3

На 4-й минуте Пер Линдхольм вывел казанцев вперёд. На 9-й минуте Никита Гусев сравнял счёт. На последней минуте первого периода Никита Дыняк во второй раз вывел вперёд «Ак Барс». На старте третьего игрового отрезка судьи отменили гол Евгения Кетова. Третий гол казанцы забили на последней минуте встречи. Джордан Уил забросил в пустые ворота.