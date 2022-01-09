«Сибирь» минимально обыграла «Амур» на выезде

Никита Сетдиков Фото: globallookpress.com
Одним результативным действием отметился хоккеист «Сибири» Никита Сетдников в первом периоде матча, помогли ему в этом Александр Шаров и Валентин Пьянов.
«Сибирь» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции набрав 55 очков. «Амур» располагается ниже на 3 позиции — 9-е место, в их активе 45 очков.
КХЛ
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Сетдиков — 6 (Шаров, Пьянов), 6:40 — 0:1Вратари: Аликин (58:18) — СятериШтраф: 6 -8Броски: 35 (9+13+13) — 29 (16+9+4)Судьи: Белов, Соин