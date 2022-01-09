«Сибирь» минимально обыграла «Амур» на выезде

принимал на своей аренев рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счётом 0:1 в пользу гостей.

Одним результативным действием отметился хоккеист «Сибири» Никита Сетдников в первом периоде матча, помогли ему в этом Александр Шаров и Валентин Пьянов.

«Сибирь» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции набрав 55 очков. «Амур» располагается ниже на 3 позиции — 9-е место, в их активе 45 очков.