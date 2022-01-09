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    «Сибирь» минимально обыграла «Амур» на выезде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сибирь
    «Амур» принимал на своей арене «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счётом 0:1 в пользу гостей.

    Никита Сетдиков
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    Никита Сетдиков

    Одним результативным действием отметился хоккеист «Сибири» Никита Сетдников в первом периоде матча, помогли ему в этом Александр Шаров и Валентин Пьянов.

    «Сибирь» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции набрав 55 очков. «Амур» располагается ниже на 3 позиции — 9-е место, в их активе 45 очков.

    КХЛ
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Сетдиков — 6 (Шаров, Пьянов), 6:40 — 0:1Вратари: Аликин (58:18) — СятериШтраф: 6 -8Броски: 35 (9+13+13) — 29 (16+9+4)Судьи: Белов, Соин
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