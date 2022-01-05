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    «Трактор» обыграл «Локомотив» и продлил серию побед до пяти матчей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Челябинский «Трактор» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор» продлил победную серию до пяти матчей
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    «Трактор» продлил победную серию до пяти матчей

    Матч завершился со счетом 4:3 ОТ в пользу «Трактора».

    В основное время у хозяев отличились Теэму Пулккинен, Томаш Гика, Андрей Стась, а у гостей — Артем Анисимов (дважды) Рид Буше.

    Автором победного гола в овертайме стал форвард «Трактора» Лукаш Седлак.

    «Трактор» продлил победную серию до пяти матчей.

    После этого матча «Трактор» поднялся на первое место в Восточной конференции — 69 очков. «Локомотив» занимает шестую строчку на Западе — 55 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Пулккинен — 22 (бол.), 13:18 — 1:0. Гика — 11 (Седлак, Телегин), 20:26 — 2:0. Анисимов — 7 (бол., Буше, Марченко), 30:14 — 2:1. Буше — 12 (бол., Анисимов, Каюмов), 42:35 — 2:2. Стась — 6 (Кравцов), 48:36 — 3:2. Анисимов — 8 (Марченко, Буше), 58:04 — 3:3. Седлак — 17 (Гика, Бэйлен), 60:08 — 4:3Вратари: Вилл — ИсаевШтраф: 6 — 8Броски: 21 (9+6+5+1) — 24 (10+4+10+0)
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