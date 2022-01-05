«Трактор» обыграл «Локомотив» и продлил серию побед до пяти матчей

Челябинскийодержал победу над ярославскимв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 4:3 ОТ в пользу «Трактора».

В основное время у хозяев отличились Теэму Пулккинен, Томаш Гика, Андрей Стась, а у гостей — Артем Анисимов (дважды) Рид Буше.

Автором победного гола в овертайме стал форвард «Трактора» Лукаш Седлак.

«Трактор» продлил победную серию до пяти матчей.

После этого матча «Трактор» поднялся на первое место в Восточной конференции — 69 очков. «Локомотив» занимает шестую строчку на Западе — 55 очков.