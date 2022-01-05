ЦСКА обыграл «Нефтехимик» благодаря голу в овертайме

Московскийодержал домашнюю победу над нижнекамскимв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 2:1 ОТ в пользу «армейцев».

В основное время у «Нефтехимика» отличился Вячеслав Лещенко, а у ЦСКА — Михаил Григоренко.

Решающий гол команда Сергея Федорова забила в овертайме, его автором стал Лукас Валльмарк.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции — 62 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке на Востоке — 48 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Лещенко — 11 (Секстон, Севостьянов), 38:29 — 0:1. Григоренко — 17 (бол., Нестеров), 42:28 — 1:1. Валльмарк — 8, 64:53 — 2:1Вратари: Федотов (63:13) — СудницинШтраф: 4 — 6Броски: 35 (5+11+11+8) — 32 (10+10+12+0)

Еще в одном матче уфимский «Салават Юлаев» выиграл на своем льду у рижского «Динамо» — 6:4.