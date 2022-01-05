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    ЦСКА обыграл «Нефтехимик» благодаря голу в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Нефтехимик
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА дожал «Нефтехимик» в дополнительное врем
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    ЦСКА дожал «Нефтехимик» в дополнительное врем

    Матч завершился со счетом 2:1 ОТ в пользу «армейцев».

    В основное время у «Нефтехимика» отличился Вячеслав Лещенко, а у ЦСКА — Михаил Григоренко.

    Решающий гол команда Сергея Федорова забила в овертайме, его автором стал Лукас Валльмарк.

    ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции — 62 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке на Востоке — 48 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Лещенко — 11 (Секстон, Севостьянов), 38:29 — 0:1. Григоренко — 17 (бол., Нестеров), 42:28 — 1:1. Валльмарк — 8, 64:53 — 2:1Вратари: Федотов (63:13) — СудницинШтраф: 4 — 6Броски: 35 (5+11+11+8) — 32 (10+10+12+0)

    Еще в одном матче уфимский «Салават Юлаев» выиграл на своем льду у рижского «Динамо» — 6:4.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига) — 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
    Голы: Хартикайнен — 13 (бол., Гранлунд, Кадейкин), 1:10 — 1:0. Ларсен — 3 (Гранлунд, Хартикайнен), 11:41 — 2:0. Елисеев — 13 (бол., Мейя, Червены), 18:56 — 2:1. Зиле — 3 (бол., Елисеев, Червены), 19:57 — 2:2. Ларсен — 4 (Гранлунд, Панин), 20:16 — 3:2. Алалыкин — 3 (Башкиров), 24:52 — 4:2. Алалыкин — 4 (Башкиров), 49:05 — 5:2. Тихонов — 5 (Гранлунд), 51:00 — 6:2. Пуарье — 8 (бол., Зиле, Елисеев), 56:05 — 6:3. Пуарье — 9 (бол., Елисеев, Фрейбергс), 57:55 — 6:4Вратари: Шарыченков — Витолс (Гудачек, 24:52)Штраф: 12 — 6Броски: 23 (9+6+8) — 24 (12+2+10)
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