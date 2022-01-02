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    «Питтсбург» победил «Сан-Хосе» в матче с 13 голами

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» со счетом 8:5 .

    «Питтсбург»
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    «Питтсбург»

    В составе «Пингвинз» по хет-трику оформили Эван Родригес и Брайан Раст. Также шайбы забросили Джейк Гюнцель и Каспер Бьеркквист.

    За «Шаркс» отличились россиянин Александр Барабанов, а также Брент Бернс, Мэтт Ньето, Эрик Карлоссон и Логан Кутюр.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 8:5 (6:1, 0:1, 2:3)
    Голы: Родригес — 11 (Петтерссон, Хейнен), 1:03 — 1:0. Гюнтцель — 16 (Раст, Кросби), 3:12 — 2:0. Родригес — 12 (Хейнен, Симон), 4:11 — 3:0. Раст — 3 (Летанг, Дюмулин), 6:09 — 4:0. Барабанов — 5 (Майер, Власик), 15:33 — 4:1. Бьерквист — 1 (Зогорна, Лафферти), 16:29 — 5:1. Раст — 4 (Марино, Петтерссон), 19:32 — 6:1. Бернс — 4 (бол., Бонино, Грегор), 34:27 — 6:2. Нието — 2 (Миддлтон, Кольяно), 40:20 — 6:3. Карлссон — 9 (Майер, Миддлтон), 43:01 — 6:4. Кутюр — 12 (Майер), 44:09 — 6:5. Родригес — 13 (бол., Летанг, Раст), 57:59 — 7:5. Раст — 5 (п.в., Кросби, Летанг), 59:49 — 8:5Вратари: Десмит — Раймер (Савченко, 20:00, 58:34 — 59:49)Броски: 39 (17+8+14) — 27 (10+7+10)Штраф: 4 — 6

    «Питтсбург» набрал 41 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Сан-Хосе» 35 очков и десятая позиция на Западе.

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