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    • Сборной США на МЧМ-2022 присуждено техническое поражение из-за COVID
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    Наставник молодежной сборной США разочарован отменой матча против Швейцарии

    Хоккей Сборная США Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная ШвейцарииКоронавирус в спорте
    Главный тренер сборной США Джон Ванбисбрук прокомментировал отмену матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии.

    Сборная США
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    Сборная США

    «Мы особенно расстроены за игроков. Мы четко следовали регламенту турнира с самого начала и продолжим делать все, что в наших силах, чтобы наши игроки смогли продолжить выступление на чемпионате мира», — цитирует тренера пресс-служба сборной.

    Два игрока американской команды сдали положительные тесты на COVID-19, после чего сборная США была отправлены на карантин и не сможет сыграть со Швейцарией на групповом этапе МЧМ-2022.

    Американцам засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

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