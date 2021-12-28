Наставник молодежной сборной США разочарован отменой матча против Швейцарии

Главный тренер сборной СШАпрокомментировал отмену матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии.

«Мы особенно расстроены за игроков. Мы четко следовали регламенту турнира с самого начала и продолжим делать все, что в наших силах, чтобы наши игроки смогли продолжить выступление на чемпионате мира», — цитирует тренера пресс-служба сборной.

Два игрока американской команды сдали положительные тесты на COVID-19, после чего сборная США была отправлены на карантин и не сможет сыграть со Швейцарией на групповом этапе МЧМ-2022.

Американцам засчитано техническое поражение со счетом 0:1.