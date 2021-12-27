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    Фетисов: Поражение от Швеции станет для «молодежки» хорошим уроком

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру сборной России в матче против Швеции (3:6) в первом туре МЧМ-2022.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Первая игра всегда такая нервозная. Неприятная история. Могли сыграть лучше, но подвело отсутствие дисциплины. Это поражение может быть хорошим уроком.

    Уже сегодня вторая игра. Но такое поражение — неприятный момент. Первым матчем никакой турнир выиграть нельзя. В прошлом году мы на старте обыграли американцев, а в итоге ничего не вышло. У нас, конечно, пресса может выиграть любой турнир на старте, но на деле все сложнее.

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    • В любом случае поражение на старте — нехорошо для молодых игроков. Надеюсь, тренеры учтут ошибки первого матча. Я считаю, что сейчас будет проверка характера для тренерского состава и игроков. Нужно собрать команду. Будем смотреть, что произойдет», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.

    Ранее стало известно, что капитан сборной Швейцарии Симон Кнак не выступит на МЧМ-2022 из-за коронавируса.

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