Фетисов: Поражение от Швеции станет для «молодежки» хорошим уроком

Двукратный олимпийский чемпионоценил игру сборнойв матче против(3:6) в первом туре МЧМ-2022.

«Первая игра всегда такая нервозная. Неприятная история. Могли сыграть лучше, но подвело отсутствие дисциплины. Это поражение может быть хорошим уроком.

Уже сегодня вторая игра. Но такое поражение — неприятный момент. Первым матчем никакой турнир выиграть нельзя. В прошлом году мы на старте обыграли американцев, а в итоге ничего не вышло. У нас, конечно, пресса может выиграть любой турнир на старте, но на деле все сложнее.

В любом случае поражение на старте — нехорошо для молодых игроков. Надеюсь, тренеры учтут ошибки первого матча. Я считаю, что сейчас будет проверка характера для тренерского состава и игроков. Нужно собрать команду. Будем смотреть, что произойдет», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.

Ранее стало известно, что капитан сборной Швейцарии Симон Кнак не выступит на МЧМ-2022 из-за коронавируса.