ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
  • 20:06
    • «Тоттенхэм» в большинстве крупно обыграл «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    Плющев: Россия играла в очень энергозатратный хоккей против Швеции, это может сказаться в следующем матче

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение сборной России от Швеции (3:6) в первом туре МЧМ-2022.

    Сборная России пропустила шесть шайб в первом матче МЧМ-2022
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России пропустила шесть шайб в первом матче МЧМ-2022

    «Ребята, конечно, были настроены на победу, но играли в очень энергозатратный хоккей. Оставили много сил, было очень много борьбы и движения, и это может сказаться в следующей игре.

    Немного больше нагрузки получил первый состав, а так как игры идут почти каждый день, то тут не особо много чего хорошего. Ребята бились до конца, и это было видно — никто не хотел проигрывать.

    Шведы показали грамотный, плотный хоккей, спокойно держали шайбу, не дергались. При счете 4:3 все на тоненького было, но умудрились забить еще одну шайбу. Для них это заслуженная победа, а для нас нет никакой катастрофы.

  • Каменский: Наша «молодежка» играла лучше шведов, подвели глупые удаления
  • Читайте по теме

    • Но впереди тяжелые соперники. Думаю, может быть, не очень надо было так дожимать лидерами в концовке игры, потому что они нам бы пригодились в следующем матче», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.

    Ранее стало известно, что капитан сборной Швейцарии Симон Кнак не выступит на МЧМ-2022 из-за коронавируса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие