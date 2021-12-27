Плющев: Россия играла в очень энергозатратный хоккей против Швеции, это может сказаться в следующем матче

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал поражение сборнойот(3:6) в первом туре МЧМ-2022.

«Ребята, конечно, были настроены на победу, но играли в очень энергозатратный хоккей. Оставили много сил, было очень много борьбы и движения, и это может сказаться в следующей игре.

Немного больше нагрузки получил первый состав, а так как игры идут почти каждый день, то тут не особо много чего хорошего. Ребята бились до конца, и это было видно — никто не хотел проигрывать.

Шведы показали грамотный, плотный хоккей, спокойно держали шайбу, не дергались. При счете 4:3 все на тоненького было, но умудрились забить еще одну шайбу. Для них это заслуженная победа, а для нас нет никакой катастрофы.

Но впереди тяжелые соперники. Думаю, может быть, не очень надо было так дожимать лидерами в концовке игры, потому что они нам бы пригодились в следующем матче», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.

Ранее стало известно, что капитан сборной Швейцарии Симон Кнак не выступит на МЧМ-2022 из-за коронавируса.