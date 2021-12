Капитан молодежной сборной Швейцариине сможет сыграть в матче сво втором туре МЧМ-2022.

Лидер швейцарской команды заразился коронавирусом, сообщает NHL News.

Отмечается, что Кнак не будет участвовать в текущем турнире.

#WorldJuniors UPDATE: Switzerland captain Simon Knak will not play in the tournament due to a positive COVID test. #Preds