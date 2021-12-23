Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ

Легендарный канадецуверен, что нападающий «Вашингтона»побьет его рекорд по голам в НХЛ.

«Нет ни малейшего сомнения, что он обойдет меня, и я думаю, что это потрясающе. В этом году он идёт по графику 40-50 голов за сезон, а может, и больше.

Нет сомнений, что в конечном итоге он побьёт мой рекорд. Я его самый большой поклонник», — приводит слова Гретцки The New York Times.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает четвертое место, на его счету 752 шайбы в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у Гретцки (894). После него идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).