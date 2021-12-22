ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонУ «Спартака» новый нападающий. Кто такой Шамар Николсон?
  • 22:58
    • «Гранада» нанесла «Атлетико» третье поражение подряд в Примере
  • 22:26
    • Гол Дамфриса принес «Интеру» победу над «Торино»
  • 22:15
    • Гол Гусева в овертайме принес СКА победу над ЦСКА
  • 21:27
    • Азмун — лучший игрок года в России по версии тренеров, Акинфеев — 2-й
  • 21:16
    • Футболистка сборной России перешла в «Челси»
    Все новости спорта

    Миронов: Старались показать хороший хоккей и выиграть в ретро-матче «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак Салават Юлаев КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился впечатлениями после победы над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б).

    Борис Миронов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Миронов

    Отметим, что это это был ретро-матч в день 75-летия «Спартака».

    «Эмоции отличные, команда выиграла — тем более, в такой непростой ситуации, когда у нас много приболевших.

    Молодцы, играли с первой и до последней минуты, терпели — стоит отдать нашим ребятам должное, заслужили уважение своей игрой.

    Конечно, поздравляем с этой победой всех наших болельщиков и ветеранов "Спартака", посетивших сегодня ретро-матч — старались показать хороший хоккей и выиграть, мы сделали это!

    Понятно, что были дополнительные эмоции. Тем более, что на игре были ветераны "Спартака" — понимали, что нельзя ударить в грязь лицом, надо сыграть достойно и принести удовольствие нашей игрой.

    Сейчас пообщались после матча с Борисом Александровичем Майоровым — нам удалось это сделать, теперь готовимся дальше!

    Отсутствие Александра Никишин связано и с тем, что он сыграл все 4 матча на Кубке Первого канала, причем мы подсчитали — он сыграл даже 6 матчей за 8 дней, при учете игр с "Автомобилистом" и СКА.

    Да, он молодой и крепкий парень, но организм может истощаться, иммунитет снизился, и он немного приболел. Это не упрек, всякое может быть при легкой температуре — нужно отдохнуть и восстановить здоровье.

    Да, на него выпал очень жесткий график — смотрел все игры сборной, он отыграл уверенно. Хочется пожелать ему дальнейшего прогресса, у него все есть — и талант, и физические данные, и здоровье.

    Уверен, что он будет только прибавлять», — приводит слова тренера пресс-служба «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет «Лестеру» в четвертьфинале Кубка лиги?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» остановить «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Реал» заберёт свои 3 очка
  • «Атлетик» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • 22/12/2021 в 23:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Амур — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Визела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Риу Аве — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие