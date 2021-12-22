Миронов: Старались показать хороший хоккей и выиграть в ретро-матче «Спартака»

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями после победы надв матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б).

Отметим, что это это был ретро-матч в день 75-летия «Спартака».

«Эмоции отличные, команда выиграла — тем более, в такой непростой ситуации, когда у нас много приболевших.

Молодцы, играли с первой и до последней минуты, терпели — стоит отдать нашим ребятам должное, заслужили уважение своей игрой.

Конечно, поздравляем с этой победой всех наших болельщиков и ветеранов "Спартака", посетивших сегодня ретро-матч — старались показать хороший хоккей и выиграть, мы сделали это!

Понятно, что были дополнительные эмоции. Тем более, что на игре были ветераны "Спартака" — понимали, что нельзя ударить в грязь лицом, надо сыграть достойно и принести удовольствие нашей игрой.

Сейчас пообщались после матча с Борисом Александровичем Майоровым — нам удалось это сделать, теперь готовимся дальше!

Отсутствие Александра Никишин связано и с тем, что он сыграл все 4 матча на Кубке Первого канала, причем мы подсчитали — он сыграл даже 6 матчей за 8 дней, при учете игр с "Автомобилистом" и СКА.

Да, он молодой и крепкий парень, но организм может истощаться, иммунитет снизился, и он немного приболел. Это не упрек, всякое может быть при легкой температуре — нужно отдохнуть и восстановить здоровье.

Да, на него выпал очень жесткий график — смотрел все игры сборной, он отыграл уверенно. Хочется пожелать ему дальнейшего прогресса, у него все есть — и талант, и физические данные, и здоровье.

Уверен, что он будет только прибавлять», — приводит слова тренера пресс-служба «Спартака».