Жамнов: Претензий к игрокам за Кубок первого канала нет

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение от Финляндии (2:3 ОТ) и подвел итоги Кубка Первого канала.

«Смена вратаря в овертайме? Посыл был выиграть. Здесь была возможность выиграть. Федоров практикует это у себя в клубе.

В этой ситуации сказалась концентрация, четыре игры за пять дней, усталость накладывается. Мы старались держать темп, строить игру на контратаках.

Мы хотели выиграть, поэтому сняли вратаря. Но сложилось так. Претензий к игрокам за этот турнир нет. Мы прекрасно понимали, что дали ребятам много информации.

По игре у нас получилось то, что мы хотели: мы проигрывали по ходу встреч, но нам удавалось отыгрываться. Мы рассматриваем разные модели с центральными. Те же канадцы практикуют сдвоенного центра.

Сколько игроков из этого состава имеют шансы поехать на Олимпиаду в случае участия игроков НХЛ? Понимание уже есть. Все будет зависеть от НХЛ.

В данном ситуации я не буду отдавать предпочтение игрокам НХЛ, кто будет сильнее — тот и поедет. У каждого, кто был на КПК, есть шанс.

Есть те кандидаты, которых мы не вызвали, но мы следим за ними», — передает слова Жамнова Sport24.