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    Финляндия разгромила Канаду на Кубке Первого канала

    Хоккей Сборная Финляндии Сборная Канады Кубок Первого канала Евротур
    Сборная Финляндии одержала победу над Канадой в матче Кубка Первого канала. Встреча, состоявшаяся в Москве на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу финнов.

    Финны забросили в ворота канадцев четыре шайбы
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    Финны забросили в ворота канадцев четыре шайбы

    Ворота канадцев дважды поразил Йере Карьялайнен. Еще по одной шайбе забросили Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен.

    У Канады автором единственного гола стал Ландон Ферраро.

    Для Канады эта игра стала заключительной на Кубке Первого канала. Финляндия в воскресенье встретится со сборной России.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Финляндия — Канада — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Карьялайнен — 1 (Кемиляйнен, Левтчи), 0:31 — 1:0. Карьялайнен — 2 (бол., Кемиляйнен), 4:32 — 2:0. Ферраро — 1 (Геноуэй), 29:17 — 2:1. Гранлунд — 1, 48:19 — 3:1. Ненонен — 1 (п.в.), 57:40 — 4:1Вратари: Хельянко — ПоггеШтраф: 2 — 6Броски: 21 (10+4+7) — 22 (5+8+9)
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