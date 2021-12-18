Финляндия разгромила Канаду на Кубке Первого канала

Финны забросили в ворота канадцев четыре шайбы Фото: globallookpress.com
Ворота канадцев дважды поразил Йере Карьялайнен. Еще по одной шайбе забросили Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен.
У Канады автором единственного гола стал Ландон Ферраро.
Для Канады эта игра стала заключительной на Кубке Первого канала. Финляндия в воскресенье встретится со сборной России.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Финляндия — Канада — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Карьялайнен — 1 (Кемиляйнен, Левтчи), 0:31 — 1:0. Карьялайнен — 2 (бол., Кемиляйнен), 4:32 — 2:0. Ферраро — 1 (Геноуэй), 29:17 — 2:1. Гранлунд — 1, 48:19 — 3:1. Ненонен — 1 (п.в.), 57:40 — 4:1Вратари: Хельянко — ПоггеШтраф: 2 — 6Броски: 21 (10+4+7) — 22 (5+8+9)