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    Тренер сборной Швеции: У нас были хорошие шансы, которые мы не использовали

    Хоккей Сборная Швеции Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев высказал мнение о поражении в матче Кубка Первого канала против России (0:1).

    Юхан Гарпенлев
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    Юхан Гарпенлев

    «Очень обидно проиграть сегодняшний матч. Мы не забили, но у нас были хорошие шансы, которые мы не использовали. Мы играли неплохо, несмотря на поражение.

    У нас сейчас не сильнейший состав. В Финляндии у нас была другая команда. Здесь мы постарались вызвать побольше игроков из КХЛ, плюс немного из шведского чемпионата.

    Если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, в нашем нынешнем составе будет достаточно изменений», — рассказал Гарпенлев «Спорт-Экспрессу».

    Специалист также отметил, что у российской команды много хороших хоккеистов, однако изменений в их игре он не заметил.

    «У нас очень хорошие вратари в Европе. Доволен тем, как сыграл сегодня Хелльберг, а в Финляндии хорошо себя проявил Юханссон.

    Есть еще Рейдеборн. Они реально борются за поездку на Олимпиаду. Кто-то из них может поехать в Пекин даже если будут игроки НХЛ», — добавил тренер.

    После двух туров россияне занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Швеция, сыграв одну игру, идет на пятой позиции.

    17 декабря Швеция сыграет с Канадой. 18 декабря российская команда встретится со сборной Чехии.

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