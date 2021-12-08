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    Дубль Рассказова помог «Витязю» победить «Динамо» в Минске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Витязь
    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от подольского «Витязя» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе победителей отличились Нико Оямяки, Михаил Смолин и Кирилл Рассказов, оформивший дубль. Четыре ассиста сделал Егор Воронков.

    Единственную шайбу минчан забросил Мальте Стрёмвалль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
    Голы: Оямяки — 25 (Аалтонен, Воронков), 23:33 — 0:1. Стремвалль — 15 (Усов, Бек), 32:53 — 1:1. Смолин — 6 (Воронков, Кемиляйнен), 35:07 — 1:2. Рассказов — 4 (Володин, Воронков), 37:34 — 1:3. Рассказов — 5 (Старков, Воронков), 52:37 — 1:4Вратари: Рибар — СапрыкинБроски: 33 (15+5+13) — 19 (6+6+7)Штраф: 8 — 12

    «Витязь» набрал 30 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Динамо» 41 очко и восьмое место.

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