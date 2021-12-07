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    Шипачев, Гусев и Войнов вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала

    Хоккей Сборная России Евротур Кубок Первого канала
    Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своем официальном сайте состав сборной России на Кубок Первого канала.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

    Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

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    • Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

    Менеджер национальной сборной России — Илья Ковальчук.

    Главный тренер — Алексей Жамнов, тренеры — Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей — Сергей Наумов, тренеры по физподготовке — Хассан Саид, Дмитрий Яшанькин.

    Расписание матчей сборной России на Кубке Первого канала

    15 декабря, среда
    18:30 Россия — Канада

    16 декабря, четверг
    18:30 Швеция — Россия

    18 декабря, суббота
    15:30 Россия — Чехия

    19 декабря, воскресенье
    15:30 Россия — Финляндия

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