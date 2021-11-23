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    ФХР объявила расширенный состав «молодежки» на МЧМ-2022

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Федерация хоккея России (ФХР) объявила на своем официальном сайте расширенный состав молодежной сборной России для подготовки к МЧМ-2022.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ);

    защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все — ЦСКА), Роман Романов («Локомотив»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»);

    нападающие: Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семен Демидов, Федор Свечков, Илья Иванцов (все — СКА), Данила Юров («Металлург» Мг), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Иван Мирошниченко («Авангард»), Павел Тютнев («Локомотив»), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба — «Динамо» М), Иван Зинченко («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»).

    Команда соберется 1 декабря в Новогорске. После карантина и углубленного медицинского обследования с 4 по 14 декабря будет готовиться по плану, который включает в себя 3 микроцикла по 3 дня каждый, сыграет двусторонние матчи, а также контрольную игру против «Витязя».

    15 декабря молодежная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также проведет две контрольные встречи.

    Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде (Эдмонтон и Ред-Дир) с 26 декабря по 5 января.

    Ранее стало известно, что главным тренером «молодежки» на МЧМ-2022 будет Сергей Зубов.

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