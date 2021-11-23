Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России

Федерация хоккея России (ФХР) объявила на своем официальном сайте об очередных перестановках в тренерском штабе

Главным тренером команды назначен Сергей Зубов. Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.

Тренерский штаб молодежной сборной для подготовки и выступления на МЧМ-2022:

Главный тренер — Сергей Зубов, старший тренер — Олег Браташ, тренеры — Александр Титов, Владимир Филатов, тренер вратарей — Андрей Комиссаров, тренер-консультант — Олег Знарок, тренеры по физподготовке — Юрий Жданов, Кевин Чапмэн.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде (Эдмонтон и Ред-Дир) с 26 декабря по 5 января.

Команда соберется 1 декабря в Новогорске. После карантина и углубленного медицинского обследования с 4 по 14 декабря будет готовиться по плану, который включает в себя 3 микроцикла по 3 дня каждый, сыграет двусторонние матчи, а также контрольную игру против «Витязя».

15 декабря молодежная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также проведет две контрольные встречи.