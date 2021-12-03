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    «СКА» дома победил «Йокерит»

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    Петербургский «СКА» на своем льду победил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

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    В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Данила Моисеев и Андрей Кузьменко. У финнов шайба на счету Юлиуса Юнттилы.

    «Йокерит» продолжает занимать первую строчку на Западе (50 очков), «СКА» располагается на пятой позиции в той же конференции (47 очков).

    КХЛ
    «СКА»(Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Бурдасов — 15 (Пыленков, Воробьев), 6:31 — 1:0. Юнттила — 4 (Лескинен), 26:11 — 1:1. Моисеев — 3 (Кузьменко, Воробьев), 27:19 — 2:1. Кузьменко — 15, 55:27 — 3:1Вратари: Юханссон — Ювонен (57:50)Штраф: 8 — 8Броски: 23 (13+6+4) — 33 (4+17+12)Судьи: Морозов, Оскирко
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