«СКА» дома победил «Йокерит»

В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Данила Моисеев и Андрей Кузьменко. У финнов шайба на счету Юлиуса Юнттилы.
«Йокерит» продолжает занимать первую строчку на Западе (50 очков), «СКА» располагается на пятой позиции в той же конференции (47 очков).
КХЛ
«СКА»(Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Бурдасов — 15 (Пыленков, Воробьев), 6:31 — 1:0. Юнттила — 4 (Лескинен), 26:11 — 1:1. Моисеев — 3 (Кузьменко, Воробьев), 27:19 — 2:1. Кузьменко — 15, 55:27 — 3:1Вратари: Юханссон — Ювонен (57:50)Штраф: 8 — 8Броски: 23 (13+6+4) — 33 (4+17+12)Судьи: Морозов, Оскирко