«Рейнджерс» обыграл «Бостон»

Артемий Панарин Фото: globallookpress.com
Россиянин Артемий Панарин сделал голевую передачу и отметился победной шайбой. По шайбе в составе гостей забросили Райан Строум, Драйден Хант, Алексис Лафренье и Джейкоб Труба.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Смит — 2, 14:46 — 1:0. Строум — 3 (Панарин, Хант), 19:54 — 1:1. Бержерон — 8 (Грызлик, Маршан), 26:51 — 2:1. Хант — 2 (Линдгрен, Фокс), 32:33 — 2:2. Панарин — 5 (Готье, Строум), 51:35 — 2:3. Лафренье — 5 (Готье, Фокс), 56:22 — 2:4. Труба — 3, 59:48 — 2:5Вратари: Суэймен (57:23 — 59:23) — ШестеркинШтраф: 16 — 18Броски: 36 (17+12+7) — 31 (5+19+7)
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28.