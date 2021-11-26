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    «Рейнджерс» обыграл «Бостон»

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    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» на выезде победил «Бостон» со счетом 5:2.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Россиянин Артемий Панарин сделал голевую передачу и отметился победной шайбой. По шайбе в составе гостей забросили Райан Строум, Драйден Хант, Алексис Лафренье и Джейкоб Труба.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
    Голы: Смит — 2, 14:46 — 1:0. Строум — 3 (Панарин, Хант), 19:54 — 1:1. Бержерон — 8 (Грызлик, Маршан), 26:51 — 2:1. Хант — 2 (Линдгрен, Фокс), 32:33 — 2:2. Панарин — 5 (Готье, Строум), 51:35 — 2:3. Лафренье — 5 (Готье, Фокс), 56:22 — 2:4. Труба — 3, 59:48 — 2:5Вратари: Суэймен (57:23 — 59:23) — ШестеркинШтраф: 16 — 18Броски: 36 (17+12+7) — 31 (5+19+7)

    Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28.

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