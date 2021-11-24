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    «Сочи» одержал волевую победу над «Сибирью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Сочи
    Новосибирская «Сибирь» потерпела домашнее поражение от «Сочи» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    Счет в матче на 12-й минуте открыли хозяева — отличился Александр Шаров.

    «Сочи» отыгрался на 36-й минуте — гол на счету Мартина Бакоша. Победу сочинцам принесла шайба Василия Глотова на 58-й минуте игры.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Шаров — 9 (Миловзоров, Чайковски), 11:18 — 1:0. Бакош — 4 (Рундблад), 35:07 — 1:1. Глотов — 7 (бол., Точицкий), 57:07 — 1:2Вратари: Сятери (59:14) — Третьяк (34:44 — 35:07)Броски: 29 (12+11+6) — 28 (8+6+14)Штраф: 8 — 8

    «Сочи» набрал 28 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» с 34 очками идет шестой на Востоке.

    26 ноября «Сибирь» примет «Авангард», а «Сочи» сыграет в гостях с «Амуром»

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