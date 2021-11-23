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    «Ак Барс» одержал победу над рижским «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо Рига
    Казанский «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

    «Ах Барс»
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    «Ах Барс»

    В составе победителей отличились Джордан Уил (31-я минута), Даниил Тарасов (52), Данис Зарипов (54) и Дмитрий Воронков (55).

    За латвийскую команду по шайбе забросили Гинтс Мейя (16) и Лаурис Дарзиньш (47).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
    Голы: Мейя — 3 (бол., Червены, Зиле), 15:48 — 0:1. Уил — 8 (Петров, Тарасов), 30:41 — 1:1. Дарзиньш — 2, 46:42 — 1:2. Тарасов — 3 (Уил), 51:53 — 2:2. Зарипов — 3, 53:08 — 3:2. Воронков — 4 (Лукоянов), 54:17 — 4:2Вратари: Билялов — Гудачек (58:52)Броски: 32 (11+7+14) — 33 (15+11+7)Штраф: 34 — 9

    «Ак Барс» одержал 5-ю победу подряд и с 44 баллами в 32 матчах поднялся на 3-е место в Восточной конференции. Рижское «Динамо» с 25 очками в 30 играх находится на 11-й строчке Запада.

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