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    «Ак Барс» в овертайме победил «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Торпедо Куньлунь Ред Стар Северсталь Барыс Витязь
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ .

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В основное время за коллектив из Татарстана забивали Данис Зарипов (1-я минута) и Джордан Уил (32).

    В составе нижегородской команды отличились Дамир Жафяров (38) и Данил Веряев (46).

    Победу клубу из Татарстана принесла шайба Кирилла Петрова, заброшенная в овертайме (65)

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Зарипов — 2 (Галимов), 0:50 — 0:1. Уил — 7 (Кагарлицкий, Кэмпфер), 31:35 — 0:2. Жафяров — 11 (Агостино, Пайгин), 37:18 — 1:2. Веряев — 2, 45:20 — 2:2. Петров — 7 (Хенкель, Тарасов), 64:18 — 2:3Вратари: Тихомиров — БиляловБроски: 43 (10+14+17+2) — 36 (11+14+7+4)Штраф: 10 — 24

    «Ак Барс» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея на десять очков меньше, идет девятым на Западе

    23 ноября «Торпедо» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» сыграет в Казани против рижского «Динамо»

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    В параллельном матче череповецкая «Северсталь» в овертайме проиграла «Барысу» со счетом 3:4 ОТ.

    В составе российского клуба по одной шайбе забросили Адам Лишка (12-я минута), Иван Емец (20) и Максим Колмыков (25).

    За казахстанскую команду забивали Кирилл Савицкий (3), Роман Старченко (22) и Олле Альсинг (49).

    Решающую шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Кертис Волк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Савицкий — 3 (Орехов, Савченко), 2:17 — 0:1. Лишка — 6 (Хохлов, Гераськин), 11:24 — 1:1. Емец — 2 (Казаков, Колмыков), 19:51 — 2:1. Старченко — 3 (Каник, Савченко), 21:44 — 2:2. Колмыков — 1 (Казаков, Хохлов), 24:36 — 3:2. Алсинг — 2 (Асетов, Данияр), 48:56 — 3:3. Валк — 9 (бол., Михайлис), 64:48 — 3:4Вратари: Шугаев — ОртиоБроски: 33 (13+10+8+2) — 27 (11+8+6+2)Штраф: 10 — 10

    «Барыс» с 26 баллами в 30 матчах занимает 10-е место в Восточной конференции. «Северсталь» с 38 очками в 29 играх расположилась на 5-м месте Запада.

    Все прогнозы на хоккей

    Еще в одном матче подольский «Витязь» на своем льду уступил китайскому «Куньлуню» со счетом 2:3 ОТ.

    За хозяев отличились Иван Володин и Никита Гончаров.

    В составе «Куньлуня» дубль оформил Спенсер Фу, еще одна шайба на счету Джоша Николса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Володин — 1 (Рассказов, Шиксатдаров), 5:04 — 1:0. Гончаров — 2 (Смолин), 5:53 — 2:0. С. Фу — 9, 6:05 — 2:1. Николлс — 4, 50:00 — 2:2. П. Фу — 4 (Спроул, Лазушин), 64:13 — 2:3Вратари: Клоберданец — ЛазушинБроски: 33 (10+11+7+5) — 22 (7+4+9+2)Штраф: 4 — 8

    «Витязь» остается последним в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет 11-м на Востоке.

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