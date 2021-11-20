«Ак Барс» в овертайме победил «Торпедо»

В основное время за коллектив из Татарстана забивали Данис Зарипов (1-я минута) и Джордан Уил (32).
В составе нижегородской команды отличились Дамир Жафяров (38) и Данил Веряев (46).
Победу клубу из Татарстана принесла шайба Кирилла Петрова, заброшенная в овертайме (65)
«Ак Барс» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея на десять очков меньше, идет девятым на Западе
23 ноября «Торпедо» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» сыграет в Казани против рижского «Динамо»
В параллельном матче череповецкая «Северсталь» в овертайме проиграла «Барысу» со счетом 3:4 ОТ.
В составе российского клуба по одной шайбе забросили Адам Лишка (12-я минута), Иван Емец (20) и Максим Колмыков (25).
За казахстанскую команду забивали Кирилл Савицкий (3), Роман Старченко (22) и Олле Альсинг (49).
Решающую шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Кертис Волк.
«Барыс» с 26 баллами в 30 матчах занимает 10-е место в Восточной конференции. «Северсталь» с 38 очками в 29 играх расположилась на 5-м месте Запада.
Еще в одном матче подольский «Витязь» на своем льду уступил китайскому «Куньлуню» со счетом 2:3 ОТ.
За хозяев отличились Иван Володин и Никита Гончаров.
В составе «Куньлуня» дубль оформил Спенсер Фу, еще одна шайба на счету Джоша Николса.
«Витязь» остается последним в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет 11-м на Востоке.