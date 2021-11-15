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    Рижское «Динамо» дома обыграло «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Адмирал Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного сезона КХЛ рижское «Динамо» у себя дома победило «Адмирал» со счетом 3:2.

    Игроки «Динамо»
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    Игроки «Динамо»

    У рижан дубль сделал Петер Тиивола. Также шайбой отметился Джордон Сауторн. В составе «Адмирала» по голу на свой счет записали Владислав Ушенин и Евгений Грачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Тиивола — 2 (Скворцов, Сауторн), 4:01 — 1:0. Вл. Ушенин — 3 (Вяч. Ушенин), 14:46 — 1:1. Сауторн — 1 (Кулда, Скворцов), 34:08 — 2:1. Тиивола — 3 (Карьялайнен, Зиле), 40:58 — 3:1. Грачев — 4 (Лугин, Шулак), 52:20 — 3:2Вратари: Маттссон — Серебряков

    «Динамо» с 25 очками занимает 9 место в Западной конференции. У «Адмирала» 17 очков и 12 место на Востоке.

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