Зубов назвал «отличным» дебют Мичкова в сборной

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Россииподелился эмоциями после победы над Чехией в матче Кубка Карьяла (5:2).

«Несомненно, настроение теперь другое. Считаю, что мы удачно провели этот матч. Очень приятно завершить этот этап победой.

Нам удалось сегодня быстро забить в большинстве. Где-то мы расслабились в третьем периоде. Чехия — опытная команда, пошли вперед, но мы продолжали играть в наш хоккей и нам удалось довести матч до победы.

Кто забил третий гол? Забил Мичков. Попал он под коленку, шайба немного застряла. Наверное, судьи так подумали из-за движения клюшкой.

Дебют Мичкова в национальной команде отличный, хотелось бы, чтобы он продолжал расти. Это специальный игрок, желаю ему только продолжать идти вперед. Наверное, пожелаю ему поменьше читать и смотреть интернет», — приводит слова Зубова «Матч ТВ».