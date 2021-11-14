ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвешДани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • 15:51
    • Хорватия и Россия определились со стартовыми составами
  • 17:08
    • Сборная России выиграла у Чехии и заняла третье место на Кубке Карьяла
    Все новости спорта

    Сборная России выиграла у Чехии и заняла третье место на Кубке Карьяла

    Россия — Чехия: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Евротур Кубок Карьяла Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России одержала победу над командой Чехии в своем заключительном матче на Кубке Карьяла.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:1).

    В составе российской команды дубль оформил Дмитрий Воронков (18 и 23 минуты). По шайбе забросили Александр Елесин (4), Никита Тертышный (32) и Артем Галимов (58).

    У чехов отличились Матей Странски (40) и Давид Каше (50).

    Евротур. Кубок Карьяла
    Чехия — Россия — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
    Голы: Елесин — 1 (бол., Никишин, Чибриков), 3:16 — 0:1. Воронков — 1 (бол., Хуснутдинов, Чибриков), 17:18 — 0:2. Воронков — 2 (Мичков), 22:29 — 0:3. Тертышный — 1 (Чибриков, Зинченко), 31:19 — 0:4. Странски — 1 (бол., Хлапик), 39:02 — 1:4. Каше — 1 (Флек), 49:20 — 2:4. Галимов — 2 (п.в., Воронков, Зинченко), 57:45 — 2:5Вратари: Лукеш (Квача, 31:19) — ШугаевШтраф: 8 — 4Броски: 40 (14+10+16) — 35 (14+14+7)

    Одержав одну победу в трех матчах, россияне заняли третье место на Кубке Карьяла. Первое место турнира позже между собой разыграют шведы и финны, одержавшие по две победы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?
  • Португалия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как для России сложится третий матч Евротура?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Армения — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие