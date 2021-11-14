Россия — Чехия: счет матча 5:2, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв своем заключительном матче на Кубке Карьяла.

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:1).

В составе российской команды дубль оформил Дмитрий Воронков (18 и 23 минуты). По шайбе забросили Александр Елесин (4), Никита Тертышный (32) и Артем Галимов (58).

У чехов отличились Матей Странски (40) и Давид Каше (50).

Евротур. Кубок Карьяла Чехия — Россия — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Голы: Елесин — 1 (бол., Никишин, Чибриков), 3:16 — 0:1. Воронков — 1 (бол., Хуснутдинов, Чибриков), 17:18 — 0:2. Воронков — 2 (Мичков), 22:29 — 0:3. Тертышный — 1 (Чибриков, Зинченко), 31:19 — 0:4. Странски — 1 (бол., Хлапик), 39:02 — 1:4. Каше — 1 (Флек), 49:20 — 2:4. Галимов — 2 (п.в., Воронков, Зинченко), 57:45 — 2:5Вратари: Лукеш (Квача, 31:19) — ШугаевШтраф: 8 — 4Броски: 40 (14+10+16) — 35 (14+14+7)

Одержав одну победу в трех матчах, россияне заняли третье место на Кубке Карьяла. Первое место турнира позже между собой разыграют шведы и финны, одержавшие по две победы.