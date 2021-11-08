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    КХЛ: Введение Fan ID должно начаться с футбола

    Хоккей КХЛ Вокруг хоккея Прогнозы на КХЛ
    Континентальная хоккейная лига прокомментировала возможность введения «паспорта болельщика» (FAN ID) на российских ледовых аренах.

    Центр выдачи FAN ID
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    Центр выдачи FAN ID

    11 ноября пройдет первое чтение законопроекта, по которому Минспорта получит возможность применять систему идентификации болельщиков.

    «Представитель КХЛ принимал участие в обсуждении законопроекта о FAN ID, который проходил 8 ноября в Государственной Думе.

    Лига считает повышение безопасности на спортивных мероприятиях очень важной задачей. Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщика, в России должен стать футбол.

    Что касается аналогичных мер в хоккее и других видах спорта, то возможное введение FAN ID — комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами.

    О решениях, если таковые будут приняты в отношении FAN ID, будет объявлено дополнительно», — приводит слова представителя лиги «Р-Спорт».

    Напомним, что данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.

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