КХЛ: Введение Fan ID должно начаться с футбола

прокомментировала возможность введенияна российских ледовых аренах.

11 ноября пройдет первое чтение законопроекта, по которому Минспорта получит возможность применять систему идентификации болельщиков.

«Представитель КХЛ принимал участие в обсуждении законопроекта о FAN ID, который проходил 8 ноября в Государственной Думе.

Лига считает повышение безопасности на спортивных мероприятиях очень важной задачей. Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщика, в России должен стать футбол.

Что касается аналогичных мер в хоккее и других видах спорта, то возможное введение FAN ID — комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами.

О решениях, если таковые будут приняты в отношении FAN ID, будет объявлено дополнительно», — приводит слова представителя лиги «Р-Спорт».

Напомним, что данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.