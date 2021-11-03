Волков: С мечтой об НХЛ у меня не покончено

Нападающий СКАпосле матча с «Металлургом» (2:3Б) поделился впечатлениями от дебютной игры в лиге.

«Хорошие эмоции, хоккей. Взрослые мужики играют. Все примерно то же самое, что у меня и было. Ничего нового.

Конечно, перед игрой был легкий мандраж. Все-таки я давно не играл, и тут тоже не знаешь, чего ждать. Немного переживал, но после первой смены все стало нормально.

Почему принял решение вернуться в КХЛ? Если честно, пока не готов откровенничать об этом. Ну так, принял. Пора мне играть во взрослый хоккей, расти. На данном этапе я немножко не видел у себя развития.

А тут мне предоставили все условия. Хорошая лига, мужики играют. Тут спокойно можно расти и развиваться, становясь хорошим игроком.

Контракт на четыре года, потому что мне хочется стабильности, чтобы не думать о завтрашнем дне. Мне будет через четыре года 28 лет, и это самый пик карьеры, когда можно стать хорошим хоккеистом. А там уже принимать решение, что делать дальше. С мечтой об НХЛ у меня не покончено.

Я вообще чувствую кайф от возвращения в Россию. Скучал по своей стране. Питер — красивый город. Я еще не успел снова толком прогуляться из-за локдауна. Но надеюсь, что сейчас будут выходные — и мы с женой пройдемся по моим местам. Я покажу, где рос и взрослел», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».