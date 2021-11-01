«Куньлунь» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Нижнекамскийпотерпел домашнее поражение от китайского(3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по дублю оформили Брэндон Йип и Михаил Абрамов, еще один гол в активе Спенсера Фу.

За хозяев забивали Евгений Митякин, Павел Порядин и Егор Попов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) Голы: Митякин — 3 (бол., Клок, Хайруллин), 8:31 — 1:0. Йип — 7 (Фрэм, Вонг), 17:25 — 1:1. Порядин — 3 (Митякин, Е.А. Попов), 21:58 — 2:1. Абрамов — 1 (Уэрек, Локхарт), 25:11 — 2:2. Е.А. Попов — 6 (бол., Хайруллин, Клок), 31:33 — 3:2. С. Фу — 7 (Йип, Спроул), 46:15 — 3:3. Йип — 8 (Локхарт, Уэрек), 47:40 — 3:4. Абрамов — 2 (Уэрек), 53:55 — 3:5Вратари: Судницин — СмитБроски: 28 (7+12+9) — 29 (12+5+12)Штраф: 12 — 12

«Куньлунь» набрал 14 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Нефтехимика» 21 очко и восьмая позиция