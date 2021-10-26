Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»стал новым рекордсменом НХЛ, информирует TSN.

Россиянин накануне помог своей команде обыграть «Оттаву» со счетом 7:5, оформив дубль.

Таким образом, Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству выездных матчей, в которых он забросил минимум две шайбы.

У Александра 84 таких матча, у Гретцки — 83, у Бретта Халла — 72, у Фила Эспозито — 64, а у Марио Лемье — 63.

По общему показателю Овечкин (151) занимает четвертое место в списке по проведенным матчам, в которых форвард отметился минимум двумя голами, лидирует в этом рейтинге Гретцки (189).