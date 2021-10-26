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    Овечкин побил один из рекордов Гретцки

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал новым рекордсменом НХЛ, информирует TSN.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Россиянин накануне помог своей команде обыграть «Оттаву» со счетом 7:5, оформив дубль.

    Таким образом, Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству выездных матчей, в которых он забросил минимум две шайбы.

    У Александра 84 таких матча, у Гретцки — 83, у Бретта Халла — 72, у Фила Эспозито — 64, а у Марио Лемье — 63.

    По общему показателю Овечкин (151) занимает четвертое место в списке по проведенным матчам, в которых форвард отметился минимум двумя голами, лидирует в этом рейтинге Гретцки (189).

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